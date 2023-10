Sturmflut in der Schleiregion Hochwasser in Schleswig: Die erste Schadensbilanz fällt ernüchternd aus Von Marcel Nass | 21.10.2023, 14:56 Uhr In der Hafenstraße sind die Menschen damit beschäftigt, ihre Häuser vom Wasser zu befreien und Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten zu schaffen. Foto: Marcel Nass up-down up-down

Am Tag nach der schweren Sturmflut in Schleswig zeigt sich auf den Straßen und an Wohnhäusern ein Bild der Verwüstung. Zahlreiche Gebäude sind mit Wasser voll gelaufen, hunderte Haushalte haben keinen Strom. Auch viele Gewerbetreibende hat es hart getroffen.