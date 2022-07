35 Grad in Schleswig: Unsere Praktikantin Emely Heydorn mit ihrer Wetter-App im leeren Stadtweg. FOTO: Marle Liebelt up-down up-down Sommer 2022 35 Grad am Mittwochnachmittag: Hitzerekord in Schleswig geknackt Von Julian Heldt | 20.07.2022, 17:11 Uhr

Zwar will der Deutsche Wetterdienst offizielle Zahlen erst am späteren Abend bekanntgeben, jedoch steht bereits jetzt fest: Es war einer der heißesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Schleswig.