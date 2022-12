Pflegedienstleiterin Jennifer Melchertsen und Geschäftsführer Piet Lassen wollen den Menschen im Petri-Haus Hospiz geben, was sie auf ihrem letzten Weg im Leben brauchen. Foto: Marcel Nass up-down up-down Hilfe im Advent in Schleswig Petri-Haus im Garten: Was die Arbeit im Hospiz in der Moltkestraße ausmacht Von Marcel Nass | 16.12.2022, 20:30 Uhr

Das stationäre Hospiz Petri-Haus, das nun seit fast zwei Jahren in Betrieb ist, war von Anfang an Zugpferd für die „Hilfe im Advent“. Geschäftsführer Piet Lassen und Pflegedienstleiterin Jennifer Melchertsen erklären, was den Ort, an dem todkranke Menschen ihre letzten Tage verbringen, so besonders macht.