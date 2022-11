In diesem Jahr werden die Spendeneinnahmen zu gleichen Teilen auf die (v.l.) Schleswiger Tafel, das „Kinderparadies“ in der ehemaligen Gallbergschule, die Schleswiger Hospizstiftung und die Pferdeklappe in Norderbrarup verteilt.

Foto: Schleswiger Nachrichten up-down up-down