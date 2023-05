Gisela Klattes Mann ist im Oktober 2022 in der Helios-Klinik in Schleswig verstorben. Nun möchte die Witwe auf Missstände dort aufmerksam machen. Foto: Lisa Bohlander up-down up-down Helios-Klinik in Schleswig „Schlechte Kommunikation“: Witwe findet Ehemann tot im Kranken-Zimmer Von Lisa Bohlander | 10.05.2023, 12:00 Uhr

Mehrere Monate verbrachte Bernd-Dieter Klatte im Helios-Klinikum in Schleswig. Im Oktober 2022 verstarb er dort – doch seine Witwe wurde nicht informiert, sagt sie. Es ist nicht das einzige, was Gisela Klatte am Krankenhaus kritisiert. Die Verantwortlichen im Klinikum entschuldigen sich – weisen andere Vorwürfe aber von sich.