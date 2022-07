Seit über 20 Jahren kümmert sich Harald Eschen um den Schleswiger Stadthafen. FOTO: Linda Krüger up-down up-down Stadthafen in Schleswig Management, Kontrollen und eine 7-Tage-Woche: Harald Eschens Alltag als Hafenmeister Von Linda Krüger | 13.07.2022, 17:03 Uhr

In den mehr als 200 Häfen in Norddeutschland kümmern sich Hafenmeister um die vielen privaten Boote, die auf Nord- und Ostsee und auf Binnengewässern unterwegs sind. In Schleswigs Stadthafen fängt der Tag von Hafenmeister Harald Eschen früh an.