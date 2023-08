Kolumne Schleswiger Ansichten Feste und Veranstaltungen: Was das kleine Schleswig dem großen Flensburg voraushat Eine Kolumne von Marcel Nass | 12.08.2023, 09:00 Uhr Dieser Tage gibt es in und um Schleswig viel zu sehen. Als Einheimischer sollte man diese Vielfalt an Festen, wie hier auf dem Norden-Festival 2022, definitiv auch zu schätzen wissen. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Wikingertage, Norden-Festival, Baltic Open Air: Die Bandbreite an Veranstaltungen in der Region ist groß. Das ist mit Sicherheit nicht überall so – zum Beispiel im deutlich größeren Flensburg. Das sollten wir alle mehr zu schätzen wissen, findet unser Reporter Marcel Nass.