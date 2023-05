Bewerben sich beide für die Nachfolge von Bischof Gothart Magaard: die Pastoren Friedemann Magaard und Nora Steen. Foto: Dewanger/Nordkirche up-down up-down Landessynode weicht Triathlon Gothart Magaard geht: Wer zieht als Nachfolger in die Schleswiger Bischofskanzlei ein? Von Sven Windmann | 17.05.2023, 14:33 Uhr

Seit Mai 2014 ist Gothart Magaard Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein in der Nordkirche. Im Herbst geht er in den Ruhestand. Für seine Nachfolge gibt es zwei Kandidaten: Nora Steen sowie Magaards Bruder Friedemann. Beide laden nun zu Vorstellungsgottesdiensten in den Schleswiger Dom ein. Aber warum wird in Rendsburg gewählt?