Obwohl im Wiesengang eigentlich nicht geparkt werden darf, sind Autos dort Gang und Gäbe. FOTO: Marle Liebelt Müllabfuhr, Urlauber, Anwohner Gerüchte um neue Parkverbote am Schleswiger Holm: Bewohner fürchten weite Laufwege Von Marle Liebelt | 08.06.2022, 15:20 Uhr

Auf dem Holm kursiert das Gerücht, die Stadt wolle rund um den Holm Parkverbotsschilder aufstellen und so die Parksituation für die Bewohner nochmal verschärfen. Was ist dran an den Gerüchten?