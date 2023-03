Die Jugendanstalt in Schleswig: Aktuell sind hier 85 Gefangene in der untergebracht, davon sechs im offenen Vollzug. Foto: Sven Windmann up-down up-down Gefängnis in Schleswig Nach Geiselnahme im Februar: „Business as usual“ in der Jugendanstalt Schleswig? Von Sven Windmann | 24.03.2023, 16:06 Uhr

Anfang Februar hatte ein junger Gefangener in der Schleswiger Jugendstrafanstalt eine Mitarbeiterin überwältigt und schwer verletzt. Ein Vorfall, der in dieser Intensität bislang einmalig ist. Haben sich seitdem die Sicherheitsvorkehrungen in der Einrichtung geändert? Es bestehen Zweifel.