Sein Leben in der Gastronomie und seine vielfältigen Aktivitäten drumherum halten den 80-jährigen Uwe Lüth jung. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Schleswiger Original Gastronom aus Leidenschaft: Uwe Lüth vom Hotel Hohenzollern bleibt unermüdlich Von Doris Ambrosius | 13.09.2022, 18:17 Uhr

Der Gastronom, Hotelier und Veranstalter Uwe Lüth vom Hotel Hohenzollern ist ein Urgestein der Schleswiger Gastronomie-Szene. In seinem Haus geben sich Stars und Sternchen seit den 1970er-Jahren die Klinke in die Hand und er hat schon so einige Projekte erfolgreich auf die Beine gestellt.