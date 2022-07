Förster Jonathan Schwerdtfeger hat ungewöhnlich viel zu tun, um alle Anfragen nach Holz zu beantworten. FOTO: Martin Engelbert up-down up-down Förster zwischen Schleswig und Flensburg berichtet Wenn der Händler kein Brennholz mehr hat – Ansturm auf Holz aus dem Wald Von Martin Engelbert | 15.07.2022, 15:06 Uhr

Aus Angst vor einem drohenden Gasmangel und kalten Wohnungen schauen sich immer mehr Menschen nach alternativen Brennstoffen um. Hoch im Kurs: Heizen mit Holz. Doch die Holzhändler winken ab, ihre Lager sind bereits leer. Was bleibt? Holz aus dem heimischen Wald. Doch was geben die Wälder her?