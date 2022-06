Die Feuerwehr musste unter Atemschutz arbeiten. FOTO: Herbert Schmidtke Drei Kronen in Schleswig Gemeldeter Gasgeruch: Feuerwehreinsatz in Sankt Jürgen Von Herbert Schmidtke | 17.06.2022, 20:56 Uhr | Update vor 48 Min.

Am Freitagabend nahmen Mieter in einem Haus in der Straße Drei Kronen Gasgeruch wahr und wählten den Notruf.