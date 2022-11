Fußballfans müssen bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar wohl größtenteils auf den eigenen Fernseher zurückgreifen. In Schleswig sind zumindest keine großen Public-Viewing-Aktionen geplant. Foto: imago images/Chai v.d. Laage up-down up-down Public Viewing in Schleswig „Klähblatt“ oder Capitol-Kino: Kaum einer will die Fußball-WM in Katar zeigen Von Marcel Nass | 18.11.2022, 12:56 Uhr

Die am Sonntag startende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht deutlich in der Kritik. Das ist auch in Schleswig zu spüren. Nur ein größerer Betrieb in der Schleistadt will die Spiele zeigen.