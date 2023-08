Bus fährt auf drei Autos auf Fünf Menschen bei Unfall auf der B201 bei Schuby verletzt Von Herbert Schmidtke | 09.08.2023, 19:19 Uhr Der Fahrer des Linienbusses schob insgesamt drei Autos ineinander. Foto: Herbert Schmidtke up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 201 in Höhe der Autobahn 7 bei Schuby sind am Abend insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Vier von ihnen musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.