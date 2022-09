Zurzeit wird die Kreissporthalle am Eisteich noch nicht beheizt. Im Winter soll die Temperatur soweit wie möglich heruntergeregelt werden. Foto: Martin Engelbert up-down up-down Schleswig: So wird im Winter trainiert Bleibt im Winter das Flutlicht aus? – Wie die Energiekrise Sportvereine in Not bringt Von Martin Engelbert | 14.09.2022, 18:30 Uhr

Um möglichst viel Energie zu sparen, muss die Temperatur in diesem Winter in Büros und Schwimmbädern heruntergeregelt, die Beleuchtung von Gebäuden und in Schaufenstern nachts ausgeschaltet werden. Gilt das auch in Sporthallen und auf Fußballplätzen? Wir haben nachgefragt.