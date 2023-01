Gemeinsam mit dem ebenfalls eingetroffenen Notdienst der Stadtwerke trennten die Feuerwehrleute die Therme von der Gasversorgung. Foto: Nico Hessel up-down up-down Schleswig Defekte Gastherme löst Feuerwehreinsatz in der Königsberger Straße aus Von Nico Hessel | 23.01.2023, 17:41 Uhr

Gegen 16.20 Uhr hatte ein Bewohner des Hauses in der Königsberger Straße in Schleswig den Gasgeruch im Gebäude bemerkt und Alarm geschlagen. In dem befinden sich vier Wohnungen. Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen sofort in das Haus, um nach der Ursache zu suchen.