Foto: Herbert Schmidtke Möglicherweise Brandstiftung Wäscheständer brennt im Keller: Feuerwehr muss drei Häuser in Schleswig belüften Von Herbert Schmidtke | 01.07.2023, 23:12 Uhr

Ein vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführendes Feuer hat am Samstagabend für einen Einsatz der Rettungskräfte im Stadtteil Sankt Jürgen gesorgt. In einem der Keller stand ein Wäscheständer in Flammen.