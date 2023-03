Foto: Lisa Bohlander Urlaub an Schlei und Ostsee Vorfreude auf Saison 2023 bei Ferienvermietern in Schleswig und Kreis Schleswig-Flensburg Von Lisa Bohlander | 09.03.2023, 10:33 Uhr

Wir haben uns bei Vermietern von Ferienwohnungen in Schleswig und Umgebung umgehört, wie sie sich auf die kommende Saison vorbereiten, was sie erwarten – und welche besonderen Erinnerungen sie an das vergangene Jahr haben.