Kommodore Oberst Jörg Schroeder nahm sich mehrere Stunden Zeit, um die Vertreter der Gemeinden und Ämter über die Übung „Air Defender 2023“ aus erster Hand zu informieren. Foto: Sven Windmann up-down up-down Vertreter von über 30 Gemeinden „Wertschätzung für gute Nachbarschaft“: Bürgermeister besuchen „Air Defender“ Von Sven Windmann | 21.06.2023, 17:05 Uhr

Am Mittwoch waren alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen, um sich in Jagel, aber auch in Kropp und Hohn selbst einen Eindruck von der Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ zu machen. Mehr als 30 Teilnehmer zeigten sich beeindruckt.