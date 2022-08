Verkäufer Eric Röhl sammelt selbst Table Top Figuren in seiner Freizeit und bemalt diese. FOTO: Emely Heydorn up-down up-down Magic-Karten, Tabletop, Pen & Paper Erste Adresse für Fantasy-Artikel: Das verbirgt sich hinter dem Fantasywelt-Outpost im Lollfuß Von Emely Heydorn | 10.08.2022, 11:23 Uhr

Magic-Karten, Tabletop und Paper & Pen: Für all diese Artikel kommen Fantasyliebhaber in den Laden im Schleswiger Lollfuß. Verkäufer Eric Röhl erklärt, was es damit auf sich hat und gibt Tipps, wie man sich als Neuling in der modernen Welt der Phantastik zurecht findet.