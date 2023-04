Inhaber Sönke Behmer (links) und Sternekoch Valentin Rottner, zu Gast im Hotel Waldschlösschen Schleswig. Foto: Ann-Christin Baßin up-down up-down Jagen in Schleswig und Umgebung Familie Behmer vom Hotel Waldschlösschen setzt auf Wildfleisch aus eigener Jagd Von Ann-Christin Baßin | 19.04.2023, 12:13 Uhr

Über das Jagen haben viele Menschen Vorurteile. Familie Behmer vom Hotel Waldschlösschen in Schleswig erklärt, warum sie Wild in der Küche einsetzt und was das Fleisch so besonders macht.