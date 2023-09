Alte Sorten in Borgwedel Fahrdorfer Kita-Kinder machen mit bei der Kartoffelernte Von Christina Weiß | 13.09.2023, 10:57 Uhr Das Team der Jägerschaft um Jagdleiter Hansi Schmitt aus Borgwedel (4. r. ) hatte die Kinder aus dem Fahrdorfer Kindergarten und ihre Eltern zur gemeinsam Kartoffelernte eingeladen. Foto: Chrisina Weiß up-down up-down

Auf einem Acker an der Schlei wachsen in Borgwedel alte Kartoffelsorten. Die Kinder aus der Kita in Fahrdorf können jetzt davon probieren.