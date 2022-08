In Fahrdorf leuchtet das Wasser am Ufer türkis. FOTO: Mathias Bannick up-down up-down Gesundheitsamt warnt Haddebyer Noor, Fahrdorf: Giftige Blaualgen belagern das Südufer der Schlei Von Marle Liebelt | 24.08.2022, 12:07 Uhr | Update vor 3 Min.

Nachdem erste Blaualgen sich in der vergangenen Woche am Nordufer der Schlei in Schleswig ausbreiteten, sind diese nicht verschwunden, sondern belagern nun das Südufer. Das Gesundheitsamt warnt wegen der dynamischen Lage vor den Blaualgen in der Schlei insgesamt.