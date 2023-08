Wo sonst bei gutem Wetter zahlreiche Kinder im und am Wasser spielen und Schwimmer ihre Runden ziehen, versperrt ein rot-weißes Flatterband den Zugang zur Schlei. „Badeverbot“ steht auf mehreren Schildern am Fahrdorfer Bäckerstrand. Mit dem Hinweis auf eine „zu hohe Keimbelastung“.

Hohe Werte bei Routine-Probe

Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Kreis routinemäßig eine Wasserprobe an der beliebten Badestelle genommen. „Nachdem diese auffälig war, haben wir dann am Freitag eine Nachprobe genommen“, erklärt Kreissprecherin Martina Potztal auf Nachfrage. Am Montag stand dann das Ergebnis fest: Im Wasser wurde eine erhöhe Konzentration an Fäkalkeimen nachgewiesen. Es folgte die umgehende Sperrung.

Die abgesperrte Badestelle am Bäckerstrand: Auch optisch macht das Schleiwasser aktuell keinen guten Eindruck. Foto: Sven Windmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das könnte die Ursache für die Verunreinigung sein

„Wir nehmen jetzt täglich neue Proben. Sobald sich die Werte normalisieren, wird die Badestelle wieder freigegeben“, so Potztal. Wann das in etwa der Fall sein könnte, sei bislang aber noch offen. Auch den Ursprung für die Verunreinigung kenne man nicht. Es gebe aber eine Vermutung: So könnten der Kot von Wasservögeln und entsprechende Strömungsverhältnisse in der Schlei für die hohen Werte gesorgt haben. Denn zurzeit befinden sich in der Region, etwa auf der Halbinsel Reesholm, wieder zahlreiche Gänse. Ob auch der Eintrag von Gülle eine Rolle spielen könnte, dazu wollte sich die Kreissprecherin nicht äußern. Das sei Spekulation.

Fest steht: Die Badestelle am Bäckerstrand ist die einzige an der Schlei, bei der eine hohe Konzentration von Fäkalbakterien nachgewiesen wurde und die aktuell gesperrt ist. Der Kreis nimmt an insgesamt 18 Stränden in der Schlei während der Badesaison (1. Juni bis 15. September) jeden Monat Wasserproben. Kreisweit wird die Wasserqualität an insgesamt 48 Badestellen zwischen Ostsee und Eider regelmäßig getestet.