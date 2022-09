Das Schuhhaus Forck gehört in Schleswig zu den zahlreichen Geschäften, die nach neuen Mitarbeitern suchen. Foto: Marcel Nass up-down up-down Fachkräftemangel Viele Geschäfte in der Schleswiger Innenstadt suchen neue Mitarbeiter Von Marcel Nass | 08.09.2022, 17:55 Uhr

An den Fensterscheiben der Geschäfte sind in der Ladenstraße zurzeit viele Zettel und Schilder zu sehen. Mehrere Betriebe suchen neue Mitarbeiter. So ist die Lage in der Innenstadt.