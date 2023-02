Blick von einem der neuen Wohnhäuser auf die Bauarbeiten am „Pionierhafen“ in Schleswig. Foto: Sven Windmann up-down up-down Bauarbeiten in der Endphase „Pionierhafen“ auf der Freiheit: Endspurt für Schleswigs neues Quartier an der Schlei Von Sven Windmann | 10.02.2023, 15:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Es hat sich viel getan in den vergangenen Monaten am „Pionierhafen“ auf der Freiheit. Das Schleswiger Investorenpaar Marie-Luise und Hanno Lüttmer gewährt Einblicke in das stadtbildprägende Bauprojekt, in dem Wohnen, Tourismus und Gewerbe vereinigt werden.