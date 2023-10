Am Sonntag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch den ganzen Tag damit beschäftigt, Wasser aus Kellern in Schleswig abzupumpen. Einmal musste jedoch an anderer Stelle ausgerückt werden. Ein E-Roller hat am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus im Strandweg gebrannt. Das Fahrzeug befand sich in einem Kellerverschlag.

Ein E-Roller sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Schleswig. Foto: Sönke Schloßmacher

„Da wir gerade in der Nähe zum Abpumpen gewesen sind, waren wir schnell vor Ort“, sagt Wehrführer Sönke Schloßmacher. Eine Stunde waren die Einsatzkräfte mit dem Brand beschäftigt. Das Haus mit neun Wohneinheiten musste aufgrund der starken Rauchentwicklung komplett evakuiert werden. Warum der E-Roller gebrannt hat, ist nicht bekannt. Der Wehrführer vermutet, dass es am Akku gelegen haben könnte, der bei diesen Fahrzeugen gerne mal überhitze.