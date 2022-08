Naturmarktinhaberin Lena Kirchschläger freut sich über den nachhaltigen Effekt des neuen Kaufverhaltens ihrer Kunden. FOTO: Emely Heydorn up-down up-down Auswirkungen des Ukraine-Konflikts Geringere Umsätze im Naturmarkt Schleswig: Trotzdem gibt es einen positiven Wandel Von Emely Heydorn | 02.08.2022, 17:28 Uhr

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigen die Lebenshaltungskosten und die Verbraucher haben weniger Geld in der Tasche. Wie wirkt sich das auf ihr Kaufverhalten von Bioprodukten aus? Im Naturmarkt in Schleswig spürt man eine Veränderung.