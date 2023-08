Prozess am Landgericht Drogendealer vor Gericht: Schleswiger baute jahrelang Cannabis in der eigenen Wohnung an Von Annika Kühl | 04.08.2023, 15:05 Uhr Ein junger Schleswiger soll über zehn Jahre Drogen zum Verkauf und zum Eigenkonsum angebaut haben. Foto: Joachim Pohl up-down up-down

Über mehrere Jahre hat ein 31-jähriger Schleswiger zunächst in Schuby, später dann in Schleswig Drogen angebaut – gänzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit. Doch dann kamen Malerarbeiten seinen Geschäften in die Quere.