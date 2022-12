Pferdebesitzer rund um Schleswig sind besorgt: Werden ihre Tiere von einem Wolf aufgeschreckt? Foto: dpa/Sven Windmann up-down up-down Mehrere Schafe gerissen Drei Fälle in der Region Schleswig: Versetzte ein Wolf Pferde in Panik? Von Sven Windmann | 06.12.2022, 15:32 Uhr | Update vor 56 Min.

Gleich mehrfach in den vergangenen Wochen sind in der Region Schleswig Pferde ausgebrochen und auf Straßen gerannt, in einem Fall mit schrecklichen Folgen. Nun machen Gerüchte die Runde, dass ein Wolf die Tiere aufgeschreckt haben könnte.