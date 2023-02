Down-Syndrom Im Video: Wie „two and a down men“ aus Nübel ihre besondere Freundschaft auf TikTok feiern Von Victoria Lippmann | 23.02.2023, 16:52 Uhr

Madsi Skora hat Trisomie 21 und wird zum Internet-Star. Gemeinsam mit seinen Freunden Kalle Holländer und Erik Sperling produzieren sie witzige Videos für ihren TikTok-Kanal „two and a down men“ und die kommen überraschend gut bei ihren Followern an. Wir haben die drei frisch gebackenen Influencer Zuhause besucht und mit ihnen über Freundschaft, ihren Content und ihre Träume für die Zukunft gesprochen.