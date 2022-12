Buchhändlerin Jule Borowski hat in der Buchhandlung Liesegang in Schleswig vor Weihnachten viel zu tun. Ihr Geheimtipp für Männer: das Buch „Nicht Wolf nicht Hund“ von Kent Nerburn. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Samstag ist Heiligabend Hier gibt es am 24. Dezember in Schleswig noch Weihnachtsgeschenke Von Michelle Ritterbusch | 22.12.2022, 16:15 Uhr

Noch schnell die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen. Das ist in diesem Jahr auch noch an Heiligabend möglich. Viele Geschäfte in Schleswig haben am Samstag bis Mittags geöffnet.