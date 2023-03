Aufmerksam lauschen die jungen Schauspieler der Schleswiger Domschule den Erklärungen des Lehrers und Regisseurs Karlheinz Einsle. Foto: Joachim Pohl up-down up-down Aufführung in Schleswig Schüler spielen Juli Zeh: Brisantes Thema auf der Bühne der Domschule Von Joachim Pohl | 03.03.2023, 13:06 Uhr

In „Corpus Delicti“ geht es um eine Gesundheitsdiktatur in naher Zukunft. Am Mittwoch, 10. März, ist Premiere in der Aula der Schleswiger Domschule.