Tag der Wohnungslosen Viele Wohnungslose im Kreis Schleswig-Flensburg – Tendenz steigend Von Doris Smit | 13.09.2023, 11:24 Uhr Foto: Smit

In Schleswig will das Diakonische Werk in Kooperation mit der Stadt für mehr Wohnungen für benachteiligte Menschen sorgen. Offenbar trägt die Inflation dazu bei, dass viele Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können.