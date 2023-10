Kindergarten in Fahrdorf Zusätzliche Naturgruppe für die Kita Schleiwind Von Christina Weiß | 02.10.2023, 11:58 Uhr Die neue Naturgruppe aus der Kita Schleiwind in Fahrdorf. Foto: Christina Weiß up-down up-down

Mit einem neuen Angebot will das Kitawerk des evangelischen Kirchenkreises in Fahrdorf dem Mangel an Kindergartenplätzen entgegenwirken.