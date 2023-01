Ihr Essen kocht sich die Seniorin Angela Schmidt aus Schleswig selbst. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Serie: Wohnen im Alter Die eigene Wohnung: So lebt Seniorin Angela Schmidt in Schleswig Von Michelle Ritterbusch | 03.01.2023, 11:42 Uhr

Wo lebe ich, wenn ich alt bin? Diese Frage ist so aktuell wie nie zuvor. Denn die Gesellschaft wird älter. Knapp 686.200 Menschen in Schleswig-Holstein sind 65 Jahre alt oder älter. Wie individuell die Entscheidung nach einem Zuhause im Alter in Schleswig ist, zeigen wir in einer Serie. Heute: selbstständig in der eigenen Wohnung.