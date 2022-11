Auf dem Grundstück des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses steht schon der Rohbau der ersten Reihenhäuser des neuen Luther-Quartiers. Foto: Mia Fabienne Babik up-down up-down Neubaugebiet Moltkestraße / Lutherstraße 167 neue Wohnungen für Schleswig: Die Arbeiten am Luther-Quartier gehen zügig voran Von Stephan Schaar | 03.11.2022, 16:40 Uhr

Gerade ein halbes Jahr ist es her, dass die letzten Spuren des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses in der Moltkestraße in Schleswig abgeräumt wurden. Inzwischen stehen dort schon die ersten Reihenhäuser im Rohbau und weitere Neubauten sind in Arbeit.