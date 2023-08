Hotel Hohenzollern Gute Resonanz: Das zweite Schleswiger Tanztee-Revival kommt im Oktober Von Doris Smit | 15.08.2023, 10:34 Uhr Die Band „Menetekel“ gehört seit den 60ern zur Schleswiger Musikszene. Foto: Menetekel up-down up-down

Bereits im April wurde im Hotel Hohenzollern ein 60-Jahre-Revival gefeiert. Weil die Resonanz so gut war, geht es nun in die zweite Runde. Der Vorverkauf startet am 15. August.