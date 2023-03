Sie hissten gemeinsam die ersten Banner des Jahres am Europaplatz in Schleswig: Elke Fandrey (v. li.), Werner Pretzel, Manfred Hullmann (Vorsitzender), Hans-Helmuth Jebe und Astrid Hummel. Foto: Doris Smit up-down up-down Verkehrs- und Verschönerungsverein „Die Augen von Schleswig“: Der Verschönerungsverein kümmert sich fast unbemerkt um die Stadt Von Doris Smit | 28.03.2023, 16:02 Uhr

Fünf Banner am Europaplatz begrüßen ab sofort alle, die von der B76 aus nach Schleswig fahren. Der Verein Haithabu und Danewerk und das Stadtmarketing waren am Dienstag dabei, als ihre Flaggen gehisst wurden. Verantwortlich dafür, dass die Fahnenmasten der Stadt regelmäßig genutzt und gepflegt werden, ist in Schleswig aber der Verkehrs- und Verschönerungsverein.