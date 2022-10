Ilona und Wolfgang Hahn 2017 vor ihrem Senator-Kroog. Foto: Sven Windmann up-down up-down Seit 1884 als Restaurant betrieben Senator-Kroog: Schleswigs ältestes Gasthaus schließt zum Jahresende Von Sven Windmann | 04.10.2022, 13:56 Uhr

Am 27. Dezember gehen in dem 1884 eröffneten Restaurant am Rathausmarkt die Lichter aus. Die Betreiber Ilona und Wolfgang Hahn ziehen damit nach fast 30 Jahren einen Schlussstrich.