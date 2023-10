Innenstadt Schleswig Der Bürgerladen zieht in den ehemaligen Edeka-Markt am Stadtweg Von Doris Smit | 13.10.2023, 12:44 Uhr Eröffnen den Bürgerladen im ehemaligen Edeka-Markt im Stadtweg: Andreas Ludewig und seine Frau Souad Haji. Foto: Doris Smit up-down up-down

Im Mai 2022 eröffnete der Bürgerladen im Stadtweg mit Second-Hand-Kleidung und Wohnaccessoires. In diesem Jahr kam in der Bismarckstraße die Möbelbörse dazu. Nun wird beides in neuen Räumen zusammengelegt.