Das Seeadlerküken im Adlerhorst am Burgsee in Schleswig wächst unter der Obhut seiner Eltern. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Adlerhorst am Schloss Gottorf Lebhaft und neugierig: Das Schleswiger Seeadlerküken wächst und gedeiht Von Doris Smit | 17.04.2023, 09:07 Uhr

Seit 2014 brüten regelmäßig Seeadler in Sichtweite von Schloss Gottorf am Schleswiger Burgsee. In diesem Jahr gibt es nur ein Küken, das vom Elternpaar liebevoll umsorgt wird.