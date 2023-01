Im Arm von Krankenschwester Tanja und Hebamme Ira: Die Kleine Emma Spreda ist das erste Baby des neuen Jahres im Schleswiger Krankenhaus. Foto: Andrea Schumann/Helios up-down up-down Erste Geburt im neuen Jahr 2023 Am 2. Januar geboren: Das Schleswiger Neujahrsbaby heißt Emma Von Schleswiger Nachrichten | 02.01.2023, 17:34 Uhr

Das Schleswiger Neujahrsbaby hat sich in diesem Jahr etwas Zeit gelassen: Emma kam am 2. Januar am frühen Morgen in der Schleswiger Helios-Klinik zur Welt.