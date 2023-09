Ausbildungsberufe kennenlernen Das erwartet Schüler bei der 16. Lehrstellenrallye in Schleswig Von Dania Isabell Martin | 06.09.2023, 14:22 Uhr Marit Neustadt ist im zweiten Lehrjahr als Hotelfachfrau im Waldschlösschen. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down

Altenpfleger, Drogist oder doch Industriemechaniker: Die Lehrstellenrallye in Schleswig geht wieder los. Im September haben Schüler die Chance, an zwei Tagen in Berufsausbildungen reinzuschnuppern.