Die Brücke in Lindaunis wird von Autos, Radfahrern, Fußgängern und Zügen genutzt. Jetzt kommen Autofahrer nur noch über Kappeln oder Schleswig ans andere Schleiufer. FOTO: Einar Maschmann up-down up-down Sperrungen wegen Bauarbeiten Lange Umwege für Pendler: Brücke in Lindaunis und Fähre in Missunde gleichzeitig gesperrt Von Stephan Schaar | 15.08.2022, 13:53 Uhr

Wegen der Arbeiten am Brückenneubau ist die Klappbrücke in Lindaunis vorerst nur noch am Wochenende für Autos befahrbar. Auch die Ausweichstrecke über die Fähre in Missunde fällt seit heute weg. Die Gründe für den gleichzeitigen Ausfall beider Schleiquerungen sind vielfältig.