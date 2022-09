Wikinger-Fan Uwe Vanselow freut sich bereits jetzt auf die Neueröffnung seines Reisebüros in Schleswig. Foto: Marcel Nass up-down up-down Neues Geschäft für die Ladenstraße Darum eröffnet das Reisebüro Vanselow in Schleswig eine neue Filiale Von Marcel Nass | 16.09.2022, 17:13 Uhr

Ab dem 1. November sollen Kunden im Stadtweg in einem neuen Reisebüro ihre Traumreise buchen können. Inhaber Uwe Vanselow erklärt, warum er neben seinen vier Filialen in Flensburg, Husum, Kiel und Lübeck nun ausgerechnet in der Schleistadt eröffnet.