Der „Beard Club“ um Heiko Kroymann-Meyer (von links) und Jörg Grünwald und Pierre Schäfer (Ehemann von Ann-Krystin Schäfer) überreichten die Spende in Höhe von 5000 Euro an die Pflegedienstleiterin Jenny Melchertsen vom Petri-Haus in Schleswig. Bei der Spendenübergabe waren mit Petra und Reinhard Schäfer auch die Eltern der Verstorbenen und Anja Dülsen vom Psychosozialen Dienst im Hospiz anwesend.

Foto: Diakonie Kropp up-down up-down