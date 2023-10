So eine Sturmflut hat es im Kreis Schleswig-Flensburg schon seit mehr als 100 Jahren nicht gegeben. Zur Zeit sind nach Angaben des Kreises rund 700 Rettungskräfte im Einsatz.

40 Bewohner aus Arnis evakuiert

In Arnis sind der Querdeich und der Deich am Sportplatz gebrochen und wurden inzwischen aufgegeben. „Die Anwohner in den betroffenen Gebieten wurden informiert. Es besteht keine unmittelbare Gefahr. Die Parkstraße und der Lindenweg werden aktuell evakuiert. Betroffen sind rund 40 Personen, die jetzt nach Grödersby gebracht werden“, teilt der Kreis Schleswig-Flensburg mit.

Auch der Damm bei Gut Oehe, Maasholm, wird nicht weiter verstärkt und droht zu brechen - er sei derzeit jedoch noch intakt, so die Kreisverwaltung. Dennoch wird Maasholm evakuiert.

Bewohnern wird Notunterkunft zur Verfügung gestellt

Der Kreis bittet die Bewohner von Maasholm in den Ortsteilen Exhöft, Maasholm-Bad und Gut Oehe darum, ein Notgepäck zu packen, um auf eine Evakuierung vorbereitet zu sein. In Gelting wird die Birk-Halle vorbereitet, um Personen aus Maasholm aufzunehmen, die eine Unterkunft benötigen.

Betroffene Personen können sich am Feuerwehrgerätehaus in Maasholm melden. Aufgrund eines Stromausfalls und der Hochwasserlage müssen die Ortsteile Maasholm-Dorf und Maasholm-Bad evakuiert werden.

Ebenfalls brenzlig ist es in Kappeln: Dort wurde die Ertüchtigung des Deiches bei Weidefeld eingestellt.