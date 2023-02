Aussteigen statt einsteigen heißt es für Simon: Er darf mit seinem dänischen Führerschein in Deutschland nicht fahren. Foto: Kerstin Gosch up-down up-down Grenzland Dänemark Dänischer Treckerführerschein: Warum ein Südschleswiger ihn zu Hause nicht nutzen darf Von Kerstin Trautmann / Nordschleswiger | 06.02.2023, 16:04 Uhr

Simon aus Schleswig hat im vergangenen Schuljahr den landwirtschaftlichen Zweig einer Nachschule in Dänemark besucht. Dort hat er auch seine Fahrerlaubnis gemacht. Zurück in Deutschland erfährt er, dass die Behörden in Schleswig-Holstein diese nicht anerkennen. Absurd, findet seine Familie und möchte sich damit nicht zufriedengeben.